Si è spaccata con 5 voti a favore e 4 contrari: così la Corte Suprema ha inflitto una pesante sconfitta sulla decisione di congelare i fondi Usaid voluta dalla nuova amministrazione. Ha infatti rigettato il ricorso del presidente americano nei confronti del giudice federale Amir Ali che aveva imposto lo sblocco rapido di quasi 2 miliardi di dollari di pagamenti dovuti agli appaltatori che hanno già completato il loro lavoro, chiedendo però ad Ali di chiarire la sua precedente sentenza che imponeva all’amministrazione repubblicana di pagare quasi 2 miliardi di dollari in aiuti per il lavoro già svolto dall’Usaid. Cruciali sono stati i voti dei due giudici conservatori, il capo della Corte John Roberts e Amy Coney Barrett, nominata da Trump durante il suo primo mandato, che hanno votato insieme ai tre giudici liberal. Mentre gli altri quattro giudici conservatori, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh, questi ultimi due anche nominati da Trump, hanno votato per accogliere il ricorso dell’amministrazione repubblicana.

Il giudice Samuel Alito ha guidato quattro giudici conservatori a votare contro, affermando che Ali non ha l’autorità per ordinare i pagamenti. Alito ha scritto di essere stupito che la Corte stia premiando “un atto di arroganza giudiziaria”. L’azione della corte lascia quindi in vigore l’ordine restrittivo temporaneo di Ali che aveva messo in pausa il congelamento dei fondi. La Corte ha chiesto però ad Ali di “chiarire quali obblighi il governo deve adempiere per garantire il rispetto dell’ordine restrittivo temporaneo, tenendo in debito conto la fattibilità di qualsiasi termine di adempimento”. Ali, che terrà una nuova udienza domani per valutare una pausa più duratura, aveva ordinato il ripristino temporaneo dei finanziamenti il 13 febbraio, ma quasi due settimane dopo ha constatato che il governo non dava segni di voler rispettare la sentenza e ha fissato una scadenza entro cui andavano sbloccati i pagamenti per il lavoro già completato. L’amministrazione guidata da Donald Trump ha fatto ricorso, definendo l’ordine di Ali “incredibilmente intrusivo e profondamente errato” e protestando per la tempistica di stanziamento dei fondi.