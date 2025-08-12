I giornalisti di Al Jazeera si riuniscono in una veglia presso la sede centrale di Doha dell’emittente per ricordare i cinque colleghi uccisi domenica notte da Israele a Gaza: Anas al-Sharif, volto noto dell’emittente, il corrispondente Mohammed Qreiqeh e i cameraman Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. Per l’Idf l’obiettivo era colpire Anas, accusato di essere un terrorista. Tamer Almisshal, conduttore di Al Jazeera, intervistato, spiega: “Anas, era un nostro corrispondente. Si è trattato di un assassinio basato su accuse infondate e inventate in modo deliberato”.
