Proseguono le code sull’A1 Milano-Napoli, dopo che nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 agosto, un’autocisterna di Gpl ha preso fuoco all’altezza del km 525, provocando la chiusura in entrambe le direzioni del tratto compreso tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord. Circa alle 10.30 di oggi, martedì 12 agosto, è stata riaperta al traffico la carreggiata sud dell’A1 da Orte verso Roma, ma al momento si registrano diciotto chilometri di coda. La circolazione è ripresa, anche se fortemente rallentata, e le code stanno diminuendo. Sono ancora in corso le ultime attività di messa in sicurezza del mezzo e di pulizia del tratto in carreggiata nord. Il liquido Gpl è stato infatti su un altro mezzo, ma le operazioni per portare alla normalizzazione della viabilità potrebbero richiedere ancora qualche ora. Restano chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Si registrano infatti code all’uscita obbligatoria di Fiano Romano.

Le strade alternative – Agli automobilisti diretti verso Roma o Napoli, dopo l’uscita alla stazione di Orte, è stato consigliato di percorrere la strada statale 675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli. Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1, si suggerisce invece di prendere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte. Agli automobilisti in transito sulla Diramazione Roma Nord diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orte. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Roma si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord all’altezza di Firenze Nord, proseguire su A12 Genova-Livorno, percorrere la SS1 Via Aurelia verso Roma, sulla A12 Roma-Civitavecchia e proseguire sul GRA verso A1 Milano-Napoli.