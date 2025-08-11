Chiusa l’A1 Milano-Napoli tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni a causa di un camion in fiamme. Si tratta di un tratto di circa 40 chilometri e in corrispondenza del luogo dell’incendio, all’altezza del km 525, il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le carreggiate. Da quanto si apprende, a prendere fuoco è stata un’autocisterna di Gpl. Le fiamme sarebbero partite dal surriscaldamento dell’impianto frenante, ma non si sarebbero ancora propagate alla cisterna che contiene il gas. L’autocisterna è stata messa in sicurezza, ma i tempi di riapertura dell’autostrada non saranno brevi. Sebbene le squadre dei vigili del fuoco abbiano spento le fiamme e spostato il mezzo, il gpl dovrà essere travasato in un’altra cisterna, che è in arrivo sul luogo dell’incidente.

La chiusura è scattata intorno alle 17 e al momento si registrano 7 km di coda verso Roma e una decina verso Firenze. È stato chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l’A1 verso Firenze, sulla diramazione Roma Nord. Si sono infatti formate code di 2 km tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Firenze, a cui si aggiungono 3 km di coda sulla Diramazione Roma Nord, tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Nell’attesa che la situazione si sblocchi, la protezione civile sta distribuendo acqua agli automobilisti in coda.

Foto d’archivio