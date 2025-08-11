Nella giornata di oggi, 11 agosto, due persone sono morte per il virus West Nile. Si tratta dell’ottava vittima in Campania e della nona nel Lazio, portando in Italia il numero delle vittime da inizio anno a 19. Un pensionato 83enne residente a Capua è morto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’uomo, positivo al virus trasmesso tramite le punture di zanzare infette, era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne il decesso. Per contrastare il contagio, il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha attivato le procedure per il monitoraggio nell’area dove viveva l’anziano ed emesso un’ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d’acqua.

Un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, è invece morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie pregresse, era stato ricoverato il 2 agosto in condizioni già critiche. A darne notizia è stata la Regione Lazio in una nota. Le Regioni stanno estendendo le misure di prevenzione e contenimento. L’Ausl di Modena ha ad esempio disposto delle trappole che simulano la respirazione umana per attirare le zanzare e raccogliere campioni da analizzare. Il Lazio ha invece esteso le misure preventive anche a Roma, dove è stato registrato il primo caso di positività allo Spallanzani di una persona senza legami con la zona dell’Agro Pontino. Secondo gli esperti, la situazione non è allarmante e il rischio maggiore è per le persone fragili e con patologie pregresse.