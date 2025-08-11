Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:57

West Nile, ottava vittima in Campania e nona nel Lazio: 19 morti da inizio anno

di F. Q.
Si tratta di un pensionato 83enne residente a Capua (Caserta) e di un 85enne di Cori (Latina). Il comune casertano ha emesso un’ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d’acqua
West Nile, ottava vittima in Campania e nona nel Lazio: 19 morti da inizio anno
Icona dei commenti Commenti

Nella giornata di oggi, 11 agosto, due persone sono morte per il virus West Nile. Si tratta dell’ottava vittima in Campania e della nona nel Lazio, portando in Italia il numero delle vittime da inizio anno a 19. Un pensionato 83enne residente a Capua è morto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’uomo, positivo al virus trasmesso tramite le punture di zanzare infette, era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne il decesso. Per contrastare il contagio, il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha attivato le procedure per il monitoraggio nell’area dove viveva l’anziano ed emesso un’ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d’acqua.

Un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, è invece morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie pregresse, era stato ricoverato il 2 agosto in condizioni già critiche. A darne notizia è stata la Regione Lazio in una nota. Le Regioni stanno estendendo le misure di prevenzione e contenimento. L’Ausl di Modena ha ad esempio disposto delle trappole che simulano la respirazione umana per attirare le zanzare e raccogliere campioni da analizzare. Il Lazio ha invece esteso le misure preventive anche a Roma, dove è stato registrato il primo caso di positività allo Spallanzani di una persona senza legami con la zona dell’Agro Pontino. Secondo gli esperti, la situazione non è allarmante e il rischio maggiore è per le persone fragili e con patologie pregresse.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione