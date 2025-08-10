Il mondo FQ

West Nile virus, morto 80enne di Aprilia: è l’ottavo nel Lazio. In Italia 170 casi da inizio anno: 17 vittime

Le ultime segnalazioni a Trento e Biella. A Isernia positività rilevata negli insetti, protocolli di cautela per le trasfusioni di sangue
Un uomo di 80 anni è morto all’ospedale di Latina per gli effetti del virus West Nile. Si tratta dell’ottavo decesso nel Lazio. L’uomo, residente ad Aprilia e con patologie pregresse, era ricoverato da circa tre settimane nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. Nello stesso ospedale era morta lo scorso 7 agosto un’altra donna, una 83enne di Pontinia, sempre nella provincia del basso Lazio.

In tutta Italia le infezioni registrate hanno superato quota 170, con 17 vittime. Ieri nuovi casi sono stati segnalati a Trento (su una donna appena rientrata in città dopo una vacanza) e in provincia di Biella (su una 72enne). Entrambe sono state ricoverate in ospedale e le loro condizioni, dicono i medici, sono stabili. La 72enne di Biella, spiegano dall’azienda sanitaria locale, “pur nel suo quadro generale di fragilità e di necessità di assistenza, sta lentamente migliorando rispetto all’arrivo in ospedale e risponde ai trattamenti antivirali e di supporto erogati”.

Alcuni casi di positività di insetti sono stati poi registrati in provincia di Isernia. Per questo, l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha attivato tutte le misure previste in casi di questo tipo, a partire da quelle di sicurezza con le bonifiche dei Comuni e sulle trasfusioni di sangue. “Come richiamato dal Centro Nazionale Sangue – spiegano dall’Asrem – è raccomandato l’utilizzo del test sui donatori o in alternativa la sospensione temporanea per 28 giorni di coloro che abbiano trascorso almeno una notte nelle provincia di Isernia”.

