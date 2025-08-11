Botte da orbi al Passo Sella: pugni e spintoni tra due autisti di pullman bloccati in strada

Botte da orbi sul Passo Sella, il valico tra il Trentino-Alto Adige e il Veneto. Due autisti di bus si sono presi a pugni e spintoni, probabilmente, scrivono i media locali, perché bloccati nella carreggiata. Nessuno dei due ha spostato il mezzo per permettere all’altro di passare. A separarli altri automobilisti e passanti.