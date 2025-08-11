"Se leggete queste parole, vuole dire che mi hanno messo a tacere". Il messaggio del giornalista, scritto a giugno, è stato pubblicato su X da un suo amico: "Ho profuso tutte le mie energie e le mie forze per essere un sostegno e una voce per il mio popolo"

“Questo è il mio testamento. Se queste mie parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce“. Inizia così l’ultimo messaggio inviato al mondo dal giornalista di al Jazeera Anas Al-Sharif, palestinese 28enne ucciso ieri da un raid israeliano mentre si trovava in una tenda a Gaza City, davanti all’ospedale di al-Shifa. Insieme a lui sono stati ammazzati il collega Mohammed Qreiqeh e tre cameramen Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa. A pubblicare il testo sul profilo X del reporter è stato un suo amico. Il messaggio è stato scritto da Al-Sharif a inizio giugno, quando il 28enne, sempre più cosciente del fatto che di lì a poco sarebbe morto, ha deciso di lasciare a tutti un testamento, raccomandandosi di pubblicarlo dopo il suo martirio.

“Ho profuso tutte le mie energie e le mie forze per essere un sostegno e una voce per il mio popolo, fin da quando ho aperto gli occhi alla vita nei vicoli e nei quartieri del campo profughi di Jabalia – scrive Al-Sharif -. Speravo di poter tornare con la mia famiglia e i miei cari nella nostra città natale, Ashkelon (al-Majdal) occupata, ma la volontà di Dio era più grande e il Suo giudizio è vincolante. Ho vissuto il dolore in tutti i suoi dettagli e ho assaporato ripetutamente il dramma e la perdita. Nonostante ciò, non ho mai esitato a trasmettere la verità così com’è, senza falsificazioni o distorsioni. Che Dio sia testimone contro coloro che sono rimasti in silenzio; contro coloro che hanno accettato la nostra uccisione; contro coloro che hanno assediato il nostro respiro e non hanno lasciato che i resti dei nostri bambini e delle nostre donne si muovessero nei loro cuori; e contro coloro che non hanno fermato il massacro a cui il nostro popolo è stato sottoposto per più di un anno e mezzo”.

“Vi affido la Palestina – prosegue -, il battito cardiaco di ogni persona libera in questo mondo. Vi affido il suo popolo e i suoi giovani bambini oppressi, che non hanno vissuto abbastanza a lungo per sognare e vivere in sicurezza e pace. I loro corpi puri sono stati schiacciati da migliaia di tonnellate di bombe e missili israeliani, fatti a pezzi, e i loro resti sparsi sui muri. Vi prego di non essere ridotti al silenzio dalle restrizioni, né a essere paralizzati dai confini. Siate ponti verso la liberazione del Paese e del suo popolo”.

L’ultima parte del messaggio di Al-Sharif è dedicato alla sua famiglia: “Vi affido la mia famiglia, la pupilla dei miei occhi, la mia amata figlia Sham, che non ho mai avuto l’opportunità di vedere crescere come sognavo. Vi affido il mio caro figlio Salah, per il quale ho desiderato essere un sostegno e un compagno finché non sarebbe diventato forte. Vi affido la mia amata madre, grazie alle cui preghiere sono arrivato fin qui, sono state la mia fortezza e la luce che ha illuminato il mio cammino. Vi affido anche la mia compagna di una vita, la mia amata moglie, Umm Salah Bayan. La guerra ci ha separato per molti giorni e mesi, eppure è rimasta salda come un tronco d’ulivo che non si piega, paziente e contenta”. E infine: “Se dovessi morire, morirò saldo nei miei principi. Non dimenticate Gaza”.