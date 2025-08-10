Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire l’identità dell’uomo deceduto

Macabra scoperta nella pineta di Levante a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca). Un residente, mentre passeggiava con il cane, ha rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione tra la vegetazione, in un’area degradata da rifiuti e resti di accampamenti.

La zona dove sono stati rinvenuti i resti è frequentata da spacciatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire l’identità dell’uomo deceduto. Il corpo, ormai ridotto quasi a uno scheletro, potrebbe essere lì da tempo. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte