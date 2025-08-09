Il mondo FQ

West Nile, due nuovi casi nel Nord Italia: ricoverate due donne a Trento e nel Biellese

di F. Q.
Le pazienti sono ricoverate in condizioni stabili. Salgono a oltre 170 i casi in tutta Italia dall'inizio dell'anno, con almeno 16 vittime.
Due nuovi casi di West Nile sono stati individuati nel nord Italia. Si tratta di due donne: la prima è residente a Trento e all’esordio del virus era rientrata da poco da una vacanza, la seconda è una 72enne della provincia di Biella con un quadro clinico già fragile. Entrambe si trovano ricoverate in ospedale ma in condizioni stabili. Salgono così a oltre 170 i casi registrati in tutta Italia dall’inizio dell’anno, con almeno 16 vittime.

Non è invece in grado di trasmettere il virus la zanzara tigre (Zanzara aedes) individuata grazie alla sorveglianza entomologica al cimitero di Staglieno, a Genova. Tuttavia le autorità locali hanno comunicato che verrà attivato il “trattamento larvicida e adulticida nel raggio di cento metri a scopo precauzionale”, per il quale è stata convocata una riunione del tavolo regionale intersettoriale nella giornata di lunedì.

