Un primo caso di West Nile è stato accertato anche in Basilicata come comunica l’Asm, azienda sanitaria di Matera. A essere colpito un 60enne residente in una zona rurale del comune di Pisticci (MT) e ora ricoverato all‘ospedale Perinei di Altamura (Bari). L’Asm e il Dipartimento di Prevenzione della Regione hanno avviato le misure di controllo previste dai protocolli sanitari nazionali necessari a controllare la diffusione l’arbovirosi e monitorarne il livello di circolazione. Nelle ultime settimane, ha aggiunto l’azienda sanitaria, era stata già rafforzata l’attività di sorveglianza integrata veterinaria ed entomologica, necessaria a valutare la presenza sul territorio degli insetti che possono trasmettere il virus, sottolineando che resta escluso il contagio tra esseri umani.

In una nota condivisa dall’Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, il presidente Pierangelo Clerici ha sottolineato che “il controllo della circolazione degli arbovirus richiede il coinvolgimento sinergico di tutte le figure della filiera e una costante interconnessione tra i vari attori. È inoltre necessaria un’offerta formativa continua, un aggiornamento costante dei protocolli diagnostici e un adeguamento delle capacità di laboratorio. Considerata la sintomatologia iniziale spesso aspecifica, è essenziale che il laboratorio di microbiologia adotti algoritmi diagnostici che prevedano la diagnosi differenziale delle arbovirosi, per garantire informazioni tempestive e accurate sia alla gestione clinica del paziente, sia alle attività di sorveglianza e controllo.