È partita male, rischia di finire peggio. Si affievolisce, infatti, la speranza che l’ultima fase dei colloqui sul Trattato delle Nazioni Unite sulla plastica iniziati a Ginevra, in Svizzera e in programma fino al 14 agosto, porterà davvero a un patto globale incisivo ed efficace per affrontare l’urgente problema dell’inquinamento da plastica. Sotto l’egida dell’Onu e dopo tre anni di trattative, i rappresentanti di 184 Paesi hanno una manciata di giorni di tempo per arrivare a un testo legalmente vincolante. Si stima che ogni anno nel mondo vengano prodotte oltre 460 milioni di tonnellate di plastica, di cui circa il 75 per cento finisce tra i rifiuti, invadendo oceani ed ecosistemi. E, secondo l’Onu, la produzione annuale potrebbe raddoppiare fino a 884 milioni di tonnellate nel 2050. Ma, secondo alcune stime, potrebbe anche triplicare fino al 2060. Eppure molti i fattori che sembrano remare contro, per l’Europa anche i dazi Usa al 15% sui prodotti commerciali esportati potrebbero essere un problema. Alla fine di luglio, poi, gli Stati Uniti hanno inviato lettere a un gruppo di Paesi, esortandoli a respingere l’obiettivo di un patto globale che includa limiti alla produzione di plastica e agli additivi chimici. Di fatto, a Ginevra, c’è un blocco di Paesi che su questo punto è irremovibile. Non solo: oltre 200 lobbisti del settore industriale stanno partecipando alla riunione, una ventina dei quali fanno parte delle delegazioni nazionali di Egitto, Kazakistan, Cina, Iran, Cile e Repubblica Dominicana. D’altro canto, oltre il 99% della plastica deriva da sostanze chimiche provenienti da combustibili fossili. Tradotto: se da un lato le aziende dell’oil&gas sono linfa vitale per la produzione di plastica, quest’ultima a sua volta ha mantenuto in vita in modo particolare il settore petrolifero, anche in tempi più favorevoli alla decarbonizzazione. Tutto questo ha sempre pesato, anche nelle altre cinque sessioni che si erano tenute finora.

Il trattato globale sulla plastica: dalla risoluzione del 2022 al fallimento di Busan – I negoziati, infatti, fanno seguito alla risoluzione adottata nel 2022 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente, che ha richiesto un approccio globale capace di affrontare l’intero ciclo di vita della plastica: dalla produzione alla progettazione, fino allo smaltimento. L’ultima sessione, svoltasi a dicembre 2024 a Busan, in Corea del Sud, avrebbe dovuto concludere i lavori, ma un blocco di Paesi produttori di petrolio si è opposto ai tentativi di limitare la produzione di plastica, causando lo stallo del processo. Si tratta di una divisione netta che ha monopolizzato tutto l’iter, creando una spaccatura tra Paesi secondo cui riprogettazione, riciclaggio e riutilizzo possono risolvere il problema e altri paesi e alcune grandi aziende ritengono che ciò non sia sufficiente. Le trattative sono quindi state aggiornate e si è deciso di proseguire i lavori con una seconda parte del quinto round negoziale, chiamata ufficialmente ‘Intergovernmental Negotiating Committee 5.2’. Il punto di partenza dei colloqui è stato il ‘Testo del Presidente’, documento frutto delle precedenti sessioni che raccoglie circa 300 punti ancora oggetto di disaccordo.

I negoziati di nuovo al palo e la posizione dell’Unione europea – Tanto che nei primi giorni della sessione di Ginevra, i negoziati sono rimasti al palo. Un “dialogo tra sordi, con pochissime zone di atterraggio”, hanno riferito all’Afp fonti interne ed esterne ai colloqui. “Non vedo progressi” ha commentato una fonte diplomatica di un paese della coalizione di Paesi più ambiziosa. Sono circa cento i Paesi che stanno spingendo per un trattato vincolante che obblighi a ridurre i livelli di produzione. Tra questi anche il blocco africano di 52 Paesi, guidati dal Ghana che, proprio nei giorni scorsi, ha però dovuto fare i conti con la morte per un incidente in elicottero del ministro dell’Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed. Sull’altro fronte, il gruppo dei paesi arabi, Russia, Iran, Kazakistan e Malesia rifiutano qualsiasi misura che vada in questa direzione. La maggior parte di questi Paesi spinge affinché l’accordo si concentri esclusivamente su ciò che avviene a valle: raccolta, selezione e riciclaggio dei rifiuti. Ma la risoluzione iniziale, universalmente adottata e che ha avviato i negoziati per il trattato, prevedeva un accordo che coprisse l’intero ciclo di vita della plastica. E l’Europa? A Ginevra sarà presente, il 12 agosto, la Commissaria Ue all’Ambiente, Jessika Roswall. L’Unione europea fa parte dell’High Ambition Coalition To End Plastic Pollution che unisce 70 Paesi impegnati nei negoziati per porre fine all’inquinamento da plastica entro il 2040. Ne fanno parte, tra gli altri, Rwanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Canada, Spagna, Francia, Giappone e Corea del Sud. È anche vero, però, che i dazi Usa al 15% sui prodotti in acciaio e alluminio, potrebbero spingere le aziende a produrre più plastica (come già aveva prospettato anche la Coca-Cola).

Le pressioni degli Usa e delle lobby oil&gas – Ma dagli Usa sono arrivate e continuano ad arrivate anche altre pressioni. Secondo quanto rivelato da Reuters, gli Stati Uniti hanno inviato lettere (datate 25 luglio) a un gruppo di Paesi, esortandoli a respingere l’obiettivo di un patto globale che includa limiti alla produzione di plastica e agli additivi chimici per la plastica, in opposizione agli Stati sostenitori delle nuove limitazioni. Il messaggio è chiaro: Washington non accetterà un trattato globale vincolante che chieda di ridurre la produzione. Dietro questa posizione, c’è il rapporto a doppio filo fra Trump e l’industria Usa. Di fatto, l’associazione statunitense che rappresenta l’industria delle materie plastiche, Plastics, è stata molto favorevole alla firma della legge di bilancio One Big Beautiful Bill Act del presidente Trump, che prevede detrazioni per le aziende e una serie di misure che favoriscono l’industria fossile (Leggi l’approfondimento). Va detto che neppure sotto l’amministrazione Biden, nel corso dei tre anni di negoziati, gli Stati Uniti hanno mai favorito soluzioni ambiziose, che prevedessero tagli alla produzione della plastica. E così, a Ginevra, sono ora presenti sotto i migliori auspici i 234 lobbisti provenienti dai settori petrolifero, petrolchimico e della plastica (che superano in numero le delegazioni di tutti i 27 Stati membri dell’Ue). Come racconta un’analisi del Centro per il diritto ambientale internazionale (Ciel). Nei giorni scorsi, tra l’altro, Greenpeace ha pubblicato un report, mostrando come dall’inizio dei negoziati, sette grandi aziende petrolchimiche (nell’elenco ci sono anche Dow, ExxonMobil e Shell) hanno aumentato la loro capacità produttiva di plastica di 1,4 milioni di tonnellate.

La necessità di raggiungere un accordo in tempi brevi – Il nemico numero un sono le microplastiche (Leggi l’approfondimento). Nei giorni scorsi, proprio in vista dell’avvio dei negoziati, la rivista scientifica ‘The Lancet’ ha lanciato un monito sui danni che la plastica provoca “in ogni fase del suo ciclo di vita – nella produzione, nell’uso e nello smaltimento – e in ogni fase della vita umana”, promuovendo il ‘Lancet Countdown on Health and Plastics’, un progetto per monitorare in maniera indipendente l’impatto sulla salute e i progressi nel contrasto all’inquinante, avviato con Boston College, università tedesca di Heidelberg, Centre Scientifique de Monaco e l’australiana Minderoo Foundation, monitorerà gli interventi pubblici e privati messi in campo per raggiungere gli obiettivi previsti dal trattato Onu. Il primo rapporto sugli indicatori è previsto per la metà del 2026. Secondo le stime, circa 8 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica inquinano il pianeta, micro e nanoparticelle, oltre a molteplici sostanze chimiche derivanti, sono state intercettate nelle zone più remote e negli organismi di specie marine e terrestri in tutto il mondo, anche negli esseri umani. Di tutti i rifiuti in plastica prodotti, il 15% viene raccolto per il riciclo, ma solo il 9% viene effettivamente riciclato. Quasi la metà, ovvero il 46%, finisce in discarica, mentre il 17% viene incenerito e il 22% viene gestito male e torna rifiuto. Si tratta di un’invasione che causa malattie e morte, nonché perdite economiche legate alla salute per oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno. Eppure, hanno evidenziato gli esperti, c’è una grande carenza di informazioni sulle sostanze chimiche presenti nelle materie plastiche, sui loro volumi di produzione, sugli usi e sulla tossicità. Secondo gli esperti, il 75% delle sostanze chimiche presenti nelle materie plastiche non è mai stato testato per verificarne la sicurezza.