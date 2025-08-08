Ha organizzato un party per celebrare l’ottenimento della detenzione domiciliare, ma è stato arrestato e portato in carcere. È successo a Benevento, dove la famiglia di un pregiudicato ha festeggiato in grande stile la fine della detenzione dell’uomo. Una serata organizzata nel parcheggio antistante l’appartamento di residenza, dove da prescrizione non si sarebbe potuto recare, con diversi invitati, tra cui altri soggetti con precedenti che l’uomo non avrebbe potuto incontrare.

Una serie di violazioni delle prescrizioni imposte dal giudice, tutte documentate tramite video postati su TikTok, compresi quelli di un noto cantante neomelodico. Le immagini provenienti dal social sono stati sufficienti al giudice per le indagini preliminari di Benevento per disporre un nuovo arresto e la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo ora dovrà rispondere anche del reato di evasione. A riaccompagnarlo nella Casa Circondariale i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.