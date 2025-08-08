Il mondo FQ

Si gettano in mare per cercare di farsi notare da un peschereccio e salvarsi: tre migranti dispersi nel Canale di Sicilia

Quando il mezzo su cui viaggiavano ha finito il carburante, i tre hanno deciso di tuffarsi in acqua e provare ad avvicinarsi a un'altra barca per chiedere aiuto
Si gettano in mare per cercare di farsi notare da un peschereccio e salvarsi: tre migranti dispersi nel Canale di Sicilia
Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un’imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde. A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell’hotspot, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta. Avevano visto un’imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l’hanno seguito per ore, quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere tutti soccorsi.

