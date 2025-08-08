Si chiamava Isabel Kofler ed era altoatesina la donna di 29 anni morta la mattina di venerdì 8 agosto a causa di un incidente in parapendio sull’Ortles, in Trentino Alto Adige. Lo riporta il Corriere della Sera. Era partita all’alba insieme a un gruppo di persone arrivando a 3.900 metri di altitudine. Da qui si era lanciata, perdendo immediatamente quota e precipitando per oltre 500 metri, fino a schiantarsi contro la parete nord. Gli altri componenti del gruppo hanno subito chiesto aiuto, venendo raggiunti dal Soccorso Alpino della stazione di Solda, dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dall’elicottero Pelikan 1, ma arrivati sul posto non hanno potuto che constatare la morte della giovane a causa dell’impatto. La salma è stata recuperata grazie a un verricello a causa della zona in cui si trovava, complessa da raggiungere. Saranno le indagini della Guardia di Finanza a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.