Una persona è morta e un’altra risulta dispersa a causa di un grande incendio divampato nei pressi del villaggio di La Ribaute, nella regione dell’Aude al sud della Francia. Le fiamme, che hanno devastato un’intera area, hanno distrutto almeno 35 case e costretto migliaia di persone alla fuga. La prima vittima accertata è una signora morta nella sua abitazione, rivela Bbc France, mentre sette vigili del fuoco sono ricoverati per intossicazione da fumo e una persona risulta ancora dispersa, come hanno confermato le autorità.

Secondo un primo bilancio, l’incendio avrebbe già bruciato più di 13mila ettari di territorio, superando per ampiezza la dimensione della città di Parigi. Due persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali è in condizioni critiche. Si tratta del più grande incendio boschivo registrato in tutta in Francia dall’inizio di quest’anno. Oltre 2500 famiglie sono senza elettricità, mentre sono al lavoro più di 1800 vigili del fuoco, supportati da 500 mezzi. Le autorità hanno affermato che l’incendio sta avanzando rapidamente, alimentato dai forti venti, dalla vegetazione secca e dal caldo estivo.