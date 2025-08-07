Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:58

Genova, i portuali non caricheranno il cannone Leonardo sulla nave saudita piena di armamenti: le foto

di Pietro Barabino
La nave carica di armamenti a cui si sarebbe aggiunto il cannone Oto Melara prodotto a La Spezia. “Da Genova non partono armamenti“, ribadiscono i sindacati
Genova, i portuali non caricheranno il cannone Leonardo sulla nave saudita piena di armamenti: le foto
Icona dei commenti Commenti

I portuali genovesi non caricheranno il cannone Leonardo destinato ad Abu Dhabi: “Da Genova non partono armamenti“, ribadiscono i delegati di Cgil, Cisl e Uil. È la linea tracciata nel 2019, quando la nave saudita Bahri Yanbu venne già respinta. Oggi è tornata, carica all’inverosimile: armi, munizioni, esplosivi, mezzi corazzati e carri armati. Una quarantina di camalli, saliti a bordo all’alba, ne ha verificato la presenza. Il carico, imbarcato a Dundalk (Usa), proviene da uno stabilimento militare in Alabama.

Alcuni portuali sono stati costretti da agenti a cancellare le immagini, ma qualcosa è comunque trapelato: si vedono armamenti a cui si sarebbe aggiunto il cannone Oto Melara prodotto a La Spezia, destinato a un cantiere Fincantieri negli Emirati Arabi, paese non formalmente in guerra.

Mentre ai cancelli del terminal GMT dal presidio dei lavoratori arrivava la conferma del rifiuto al carico, a Palazzo San Giorgio si registrava un cambio di clima. Dopo anni di silenzio, l’Autorità di sistema portuale ha manifestato apertura alla richiesta — avanzata da Calp e Usb — di creare un osservatorio permanente sui traffici militari. “Oggi abbiamo trovato una maggiore volontà di dialogo rispetto al passato”, ha dichiarato José Nivoi. L’ipotesi sarà discussa a settembre con Comune, Prefettura e Capitaneria.

A favorire il cambio di passo, con ogni probabilità, anche il sostegno del Comune incassato recentemente dai portuali. Solo una volta usciti dalla riunione e “rassicurati” sulla destinazione del materiale Leonardo, i lavoratori del Calp e di Usb hanno saputo del restante carico d’armi già presente a bordo e del tentativo di oscurare le prove fotografiche: “Volevate farci incazzare? Ci siete riusciti”, scrivono, annunciando un nuovo presidio venerdì mattina alle 8 al varco Etiopia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione