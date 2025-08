Mi prendo e mi porto via. Banale reinterpretazione di Vasco, sì. Ma non banale situazione di mercato. Ademola Lookman e l’Atalanta, Ardon Jashari e il Brugge, Dusan Vlahovic e la Juventus (più marginalmente): i casi di mercato, di nuovo, vedono un potenziale muro contro muro. Per i primi due è acclarato. Per il terzo, la situazione è in divenire: al momento è serena, ma che il mercato lo abbia messo in una situazione fortemente in bilico è ormai chiaro.

Jashari: solo Milan

Si parte dallo svizzero, perché alla fine sembra sia riuscita a spuntarla. Ha chiesto in tutti i modi al Brugge di essere ceduto al Milan. Voleva solo i rossoneri, nonostante altre offerte dalla Premier. E ha fatto di tutto per diventare un compagno del suo idolo di infanzia, Luka Modric. Ma di mezzo c’è (legittimamente) una società: il Brugge per il centrocampista ha sempre e solo chiesto 40 milioni. Una strategia anche per il Milan, che ha però lavorato ai fianchi per far calare leggermente le pretese ai belgi, ma rimodulando e rendendo più onerosa la prima offerta per il giocatore. Si dovrebbe chiudere a una cifra superiore ai 32,5 milioni di euro più bonus. Una cifra alta per una scommessa. Su cui Tare, però, non ha nessun dubbio.

Lookman e l’Inter a oltranza

Battaglia di social e parole. “Vorrei venissero rispettate le promesse”, ha scritto Lookman su Instagram, dopo aver eliminato ogni riferimento all’Atalanta sul proprio profilo. “Le manteniamo, ma le offerte devono essere quelle giuste”, ha replicato un giorno dopo l’ad Percassi, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sportiello. Al momento, rispetto a Jashari, sembra di essere solo all’inizio, anche se Lookman è recidivo: l’anno scorso non si presentò per qualche giorno all’allenamento perché aveva ricevuto l’interesse del Psg; ora, di nuovo, a Zingonia non si sta facendo vedere. Il rischio, per l’esterno, è che possa restare fuori rosa anche molto a lungo. A meno che l’Inter non alzi almeno un po’ l’offerta di 42 milioni più 3 di bonus (contro i 50 che vuole l’Atalanta). Lo strappo, però, è totale: Lookman potrebbe presentare un certificato medico per non farsi più vedere a Zingonia, l’Atalanta potrebbe multarlo. La speranza del giocatore è che la strategia paghi. Come per Jashari.

Vlahovic: che si fa?

E poi c’è Vlahovic. Lui non si è messo fuori squadra (come ha fatto in maniera un po’ rocambolesca Douglas Luiz: non presentandosi nel giorno del raduno per poi arrivare qualche giorno dopo), ma sa benissimo che nella Juventus la sua posizione è in bilico. Anzi, probabilmente la sua partenza faciliterebbe l’arrivo di Kolo Muani, che i bianconeri rivogliono fortissimamente a Torino. Ma è qui che subentra la volontà del giocatore: dove andare? Intanto, c’è l’ostacolo ingaggio: Vlahovic non vuole perdere i circa 12 milioni di euro netti che percepirà quest’anno (il contratto prevedeva un ingaggio a salire). E vorrebbe una squadra in cui veramente essere messo alla prova. O al centro del progetto. E se l’offerta al giocatore dovesse arrivare, allora che possa lui forzare l’addio è abbastanza naturale e scontato. Niente rottura, però. Almeno, non per ora.