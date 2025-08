Alternative für Deutschland ha provato a sfruttare il tifo per i gialloneri per guadagnare consenso in vista delle prossime elezioni. La durissima reazione del club

Il Borussia Dortmund ha obbligato il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (Afd) a ritirare alcuni materiali elettorali che il partito stava diffondendo per le prossime elezioni locali. È lo stesso club ad affermarlo in un comunicato. Nello specifico, il materiale in questione è un volantino che conteneva i colori della popolare squadra di calcio con lo slogan: “Beim Fußball Schwarz-Gelb – Am Sonntag Blau” (traducibile in “Nel calcio nero-giallo – la domenica blu”). La reazione del club è stata durissima, anche perché da tempo il Borussia è impegnato in una campagna contro il razzismo e il neonazismo, volta anche ad emarginare alcune frange estremiste del famoso Muro Giallo, la curva del Westfalenstadion,

Nero e giallo sono i colori del Borussia Dortmund, mentre il blu è quello del partito. Uno slogan che collegava dunque i colori del club tedesco e del partito in vista delle elezioni comunali del 14 settembre nella Renania Settentrionale-Vestfalia, cambiando il contesto da calcistico a politico. Dal punto di vista del Borussia Dortmund, si è trattato di “un tentativo illegittimo” di stabilire un legame tra la squadra di calcio e una preferenza politica e di affermare che “un tifoso di calcio del Bvb dovrebbe votare per l’AfD”. Il partito si è impegnato a non diffondere più i volantini per evitare una causa da parte del club. A comunicarlo è stato proprio il BVB con una nota ufficiale nella mattinata del 5 agosto: “Con il presente accordo, l’associazione distrettuale AfD di Dortmund si impegna ad astenersi dal realizzare pubblicità elettorale utilizzando i colori del club BVB allo scopo di formare opinioni politiche – si legge – pena una penale contrattuale da stabilire per ogni caso di violazione”.

La posizione del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha voluto sottolineare che questa iniziativa va contro i valori fondamentali del club tedesco. L’identità del Borussia è profondamente radicata in valori di inclusività e comunità, distanti anni luce dalle ideologie del partito politico di estrema destra tedesco. Il calcio, nella filosofia del BVB, deve rimanere un terreno neutro, un luogo dove i colori nero-gialli significano solo amore e passione per la squadra di Dortmund, senza addentrarsi in discorsi politici. Infatti non è la prima volta che il club si dissocia dalla destra tedesca. A febbraio 2025, infatti, in curva fu esposto uno striscione che recitava: “Mer*a AFD”. In una gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, sempre nella curva tedesca si leggeva: “Nessun voto per i fascisti“. Un altro striscione, appena sopra, recitava invece “Dite i loro nomi”, in relazione alle nove vittime di un attentato di estrema destra avvenuto ad Hanau esattamente cinque anni prima. Tutti episodi che confermato quanto gli ideali del club siano distanti da quelli del partito.