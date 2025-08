Strage 2 agosto, Bolognesi: “Se qualcuno dice ‘non si sa niente’ è uno sfigato perché non legge le sentenze”

“La ministra Anna Maria Bernini ha detto che sui riferimenti all’attualità, non era d’accordo. Vedremo i fatti. Con questa gente che è d’accordo o non è d’accordo… Siccome le pacche sulla spalla le prendiamo da 45 anni, noi vogliamo vedere i fatti”. Lo ha detto il presidente uscente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, replicando alla ministra dell’Università e Ricerca, che ha detto di non riconoscersi nelle parole di Bolognesi, che dal palco della commemorazione ha parlato di un filo rosso che unisce gli ex esponenti della destra eversiva, Msi e alcuni esponenti dell’attuale maggioranza. Bolognesi ha ribadito anche la richiesta di trascrivere e rendere pubbliche e consultabili con le sentenze sulla strage. “È venuto qui anche Piantedosi, ha detto che alla fine dell’anno era fatta e siamo ancora qua. Allora, adesso vediamo se Bernini alla fine dell’anno ha sbloccato qualcosa e se le sentenze si potranno leggere”.