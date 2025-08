Un bambino di 10 anni è stato lasciato dai genitori al terminal dell’aeroporto perché non poteva imbarcarsi sull’aereo a causa di un problema con il visto. È successo a fine luglio, all’aeroporto di Barcellona-El Prat. L’episodio è stato raccontato da una coordinatrice di volo, Lilian, che ha condiviso la sua esperienza su TikTok descrivendo la scena come “completamente surreale”.

Il bambino, lasciato solo nel terminal, ha raccontato che i suoi genitori erano a bordo dell’aereo diretto a Casablanca. Quanto raccontato dal piccolo si sarebbe poi dimostrato vero: il padre e la madre, insieme a un altro figlio, erano effettivamente già sul velivolo, pronti a decollare. Contattati dal personale dell’aeroporto, la coppia si è giustificata dicendo che il passaporto del figlio era scaduto e che non aveva il visto necessario.

Per non perdere i biglietti aerei, i genitori erano quindi saliti a bordo e avevano lasciato il figlio in aeroporto, dopo aver chiesto a un parente di andarlo a prendere. A quel punto è intervenuta la Guardia Civil che ha impedito il decollo. La coppia e l’altro figlio sono poi stati portati alla stazione di polizia, dove il figlio abbandonato al terminal aspettava.