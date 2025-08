La nuova (costosissima) sala da ballo della Casa Bianca: lo “sfizio” di Trump da 200 milioni di dollari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta ristrutturando la Casa Bianca secondo i suoi gusti, costruirà un’enorme sala da ballo per ospitare ricevimenti ufficiali. Si tratta di uno dei più grandi progetti per la residenza presidenziale statunitense degli ultimi cento anni. Trump stesso e donatori non specificati pagheranno il costo del progetto pari a circa 200 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una conferenza stampa.