Migliaia di giovani da tutto il mondo per il Giubileo, al Circo Massimo montati 200 confessionali: “Siamo il futuro” – Video

Sono migliaia i giovani da tutto il mondo che in queste ore si stanno recando al Circo Massimo di Roma per la giornata penitenziale del Giubileo dei Giovani. Bandiere di tanti Paesi, scambi di opinioni e tanti sorrisi. Ciò che emerge è la gioia dell’incontro. “Queste giornate sono state molto belle – dice Victor che proviene dal Paraguay -, domani aspettiamo Papa Leone alla veglia a Tor Vergata. È stato grandioso incontrare altri ragazzi da altre parti del mondo e condividere la stessa fede”. Chi ha già un bilancio positivo è un gruppo di giovani provenienti dal Perù, dalla diocesi di Huacho: “Sono giorni magnifici – affermano – , siamo superfelici. Lunedì abbiamo incontrato il Papa in udienza gli abbiamo dato la mano e ci ha dato un rosario. È stato il miglior momento”. Qualcuno si lamenta “per il caldo”, senza perdere il sorriso. Maeva ed Emi, provenienti da Parigi sottolineano: “Il Giubileo è stato un tempo bellissimo per incontrarci con altri ragazzi. Stamattina siamo stati a visitare la tomba di Papa Francesco ma purtroppo non siamo potuti restare troppo”.