Sono almeno 31 le vittime dell’attacco russo che ha colpito Kiev nella notte tra il 30 e il 31 luglio, uno dei più gravi delle ultime settimane. Tra queste, ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ci sono “cinque bambini“. Quasi 160 i feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra i resti degli edifici colpiti. “Purtroppo le peggiori previsioni sul numero di persone che potrebbero rimanere intrappolate sotto le macerie sono state confermate”, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città. Tra le vittime anche il tenente di polizia Liliia Stepanchuk, in servizio nella capitale dal 2017, mentre altri tre agenti sono rimasti feriti. Altri cinque bimbi sono ricoverati in ospedale.

Per il sindaco Vitali Klitschko si tratta dell’attacco che ha causato il maggior numero di minori colpiti (3 morti, 12 feriti) nella città, dove oggi è stato dichiarato giorno di lutto. Bandiere a mezz’asta ed eventi di intrattenimento vietati mentre la scadenza dell’ultimatum di Trump al Cremlino si fa sempre più vicina. Gli attacchi sono ripresi nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, durante la quale le autorità ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto o neutralizzato 44 dei 72 droni lanciati dalla Russia. Nove invece le località colpite nelle zone di frontiera delle regioni di Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk e Kiev.

Sul fronte europeo, intanto, prosegue lo sforzo degli alleati in favore di Kiev. La Germania annuncia la fornitura imminente di due batterie antimissile Patriot all’Ucraina. Dopo l’accordo trovato con Washington, l’esercito tedesco potrà consegnare “nei prossimi giorni dei lanciatori Patriot all’Ucraina, poi in un secondo momento altri componenti del sistema nel corso dei prossimi due-tre mesi”, ha riferito il ministero della Difesa tedesco in un comunicato.

Nel comunicato si specifica inoltre che è stato concordato con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che la Germania sarà la prima nazione a ricevere sistemi Patriot di ultima generazione di nuova produzione questo perché “possa continuare ad adempiere i suoi obblighi nell’ambito dell’Alleanza atlantica“, come ha sottolineato il ministro della Difesa Boris Pistorius. Il finanziamento sarà fornito dalla Germania. Pistorius ha anche commentato: “La Germania è di gran lunga il più forte sostenitore dell’Ucraina nel settore della difesa aerea”.