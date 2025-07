Un’auto abbandonata, un incendio in corso. Poi, a fiamme domate, la scoperta. È stato trovato così nella sera del 30 luglio il cadavere carbonizzato di un diciannovenne in un dirupo a Maratea (Potenza), vicino al confine con la Campania. La vittima era residente in provincia di Salerno.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Lagonegro (PZ), che dovranno capire come si sia sviluppato l’incendio e cosa sia accaduto al ragazzo. Al vaglio anche l’automobile trovata lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, non distante dal luogo del rogo, e con buone probabilità guidata proprio dalla vittima.