“Sono a Roma per rappresentare la città di Taranto. Al ministro dirò che l’accordo di programma, così come strutturato, non ci soddisfa e pertanto io non lo firmerò, così come hanno detto gli altri rappresentanti degli enti territoriali ai quali va il mio sentito ringraziamento. Parlo del presidente della Provincia, della Regione, del sindaco di Statte per la vicinanza che mi hanno dimostrato in queste ore”. Così il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, che ha ritirato le sue dimissioni presentate lunedì, e ha sottolineato: “È finito il tempo delle scelte calate dall’alto, Taranto non è più una terra di sacrificio”. Bitetti ha quindi sottolineato che ha sporto denuncia per la contestazione degli ambientalisti: “Mi sono dimesso per sollecitare la parte sana della città, la cui risposta è arrivata forte e chiara”.