Le riprese delle telecamere di sorveglianza diffuse dal ministro della Salute della Kamchatka, Oleg Melnikov, sembrano mostrare chirurghi che tengono fermo un paziente su un tavolo operatorio nel momento in cui un terremoto di magnitudo 8,8 scuote la regione. Il terremoto, il più forte in Kamchatka degli ultimi 73 anni, ha causato tsunami in Russia e Giappone e ha attivato l’allerta in quasi tutti i paesi del Pacifico.