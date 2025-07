Morte Celeste Pin, l’ex moglie chiede di indagare per omicidio. “Quella mattina le ha inviato una foto”

Elena Fabbri non crede all'ipotesi suicidio e ha presentato un esposto in Procura

Elena Fabbri, ex moglie di Celeste Pin, ha presentato un esposto chiedendo di indagare per omicidio sulla morte del marito. Lo ha fatto ieri, 25 luglio, giorno in cui la procura di Firenze ha disposto la restituzione della salma dell’ex calciatore alla famiglia. A dare la notizia è stato il sito Firenze e dintorni. L’esposto inviato per mail – secondo quanto riportato – è per omicidio contro ignoti. Per la morte dell’ex difensore viola, trovato senza vita nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti al fine di poter svolgere una serie di accertamenti. L’ipotesi più accreditata oggi dagli inquirenti però è quella del suicidio.

Ipotesi a cui però l’ex moglie non crederebbe: la depressione di cui Pin soffriva da 40 anni, riporta Firenze e dintorni, era ritenuta sotto controllo grazie ai farmaci, Secondo Fabbri, l’ex giocatore della Fiorentina stava attraversando un buon periodo: proprio martedì mattina avrebbe inviato una foto alla donna in cui appariva in forma. Per questo l’ex moglie chiede l’esame tossicologico, il sequestro del cellulare di Pin e sigilli all’abitazione del giocatore, in attesa di ulteriori accertamenti.

La carriera di Celeste Pin

Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina, è stato trovato morto da un parente nella sua casa a Firenze, in via dei Massoni, nella giornata di martedì 22 luglio. Aveva 64 anni. L’allarme è scattato poco dopo l’ora di pranzo. Sul posto sono subito intervenuti polizia e 118. Pin negli ultimi anni si era dedicato all’attività da dirigente nel calcio giovanile ed era un attivo commentatore di calcio e della squadra viola, dove ha trascorso ben 9 anni da calciatore. Pin era attivo anche nel settore immobiliare.

Nato a San Martino di Colle Umberto (Treviso), in Serie A ha totalizzato complessivamente 263 partite tra gli anni ’80 e ’90. Ha esordito al Perugia per poi diventare una bandiera della Fiorentina, con cui ha giocato 200 partite in A nei nove anni complessivi. Difensore roccioso, classico stopper, ha disputato la finale di Coppa UEFA 1989-1990 persa contro la Juventus. Prima del ritiro, ha vestito anche le maglie di Verona e Siena. Nella Fiorentina ha giocato con Roberto Baggio e con Stefano Pioli, attuale tecnico della Fiorentina. Pin aveva mantenuto un certo legame con la formazione viola e Firenze, tanto che spesso commentava le vicende della squadra e partecipava a iniziative di beneficienza.