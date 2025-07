Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina, è stato trovato morto da un parente nella sua casa a Firenze, in via dei Massoni. Aveva 64 anni. L’allarme è scattato poco dopo l’ora di pranzo. Sono intervenuti polizia e 118: secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di suicidio. Pin negli ultimi si era dedicato all’attività da dirigente nel calcio giovanile ed era un attivo commentatore di calcio e della Viola. Era attivo anche nel settore immobiliare.

Pin, nato a San Martino di Colle Umberto (Treviso), in Serie A ha totalizzato complessivamente 263 partite tra gli anni ’80 e ’90. Ha esordito al Perugia per poi diventare una bandiera della Fiorentina: 200 presenza in A. Difensore roccioso, autentico stopper, ha disputato la finale di Coppa UEFA 1989-1990 persa contro la Juventus. Prima del ritiro, ha vestito anche le maglie di Verona e Siena. Quando era nei Viola ha giocato con Roberto Baggio e con Stefano Pioli, attuale tecnico della Fiorentina. Era rimasto legato a Firenze: spesso commentava le vicende della squadra e partecipava a iniziative di beneficienza.

Il comunicato della Fiorentina: “Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste”.

—————————

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).