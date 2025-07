A seguito delle notizie de Il Manifesto circa la convocazione da parte dello Stato maggiore della Difesa italiano delle aziende del settore disposte a vendere sistemi dual use alle forze armate d’Israele, chiediamo quale sia la posizione del governo italiano al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Il leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio in un primo momento afferma: “Ragazzi non ho niente da dire già tanto”. Tajani si riferisce alla sua relazione tenuta al Consiglio nazionale di Forza Italia. Proviamo ad insistere chiedendo quale sia la posizione del governo. Non otteniamo risposta.