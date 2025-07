Sono “in agonia“. Durante un incontro tra il consigliere di Donald Trump per l’Africa, Massad Boulos e il presidente tunisino Kais Saied, il capo di stato tunisino gli ha mostrato foto di bambini affamati a Gaza, dicendo che è “ora che tutta l’umanità si svegli”.

“Penso che conosciate bene queste foto. Un bambino che piange, che mangia sabbia nella Palestina occupata”, ha detto Saied a Boulos mostrandogli anche altre foto di bambini scheletrici.

“È ora che tutta l’umanità si svegli e ponga fine a questi crimini contro il popolo palestinese”, ha aggiunto Saied che, come si legge in un comunicato della presidente tunisina, ha affrontato con il consigliere Usa diversi argomenti tra cui “i massacri commessi contro il popolo palestinese, il terrorismo in tutte le sue forme e la situazione nella regione araba”.