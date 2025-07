Trasferito dal Texas in Russia per fuggire dalla cultura “woke”, è stato invece mandato al fronte a combattere contro l’Ucraina. È quanto successo a Derek Huffman, 46enne trasferitosi insieme alla famiglia dagli Usa a Istra, cittadina a 40 chilometri da Mosca. L’uomo, insieme alla moglie, le tre figlie e il loro husky, sono entrati in Russia grazie al programma di visti “valori condivisi” che permette agli stranieri che aderiscono ai “valori spirituali e morali tradizionali russi”, rifiutando quella che Putin definisce “ideologia neoliberista distruttiva”, di fare ingresso nel Paese. A Istra, poi, c’è un vero e proprio “villaggio americano“, fondato nel 2023 da Tim Kirby per expat americani in cerca di valori conservatori, dove gli Huffman si sono stabiliti.

La famiglia ha preso questa decisione dopo un episodio, da loro considerato come emblema del diffondersi dell’ideologia “woke” negli Usa, avvenuto nella scuola delle figlie, dove ad una di loro una compagna aveva parlato di omosessualità. “Per noi è stato sufficiente per capire che qualcosa doveva cambiare”, ha spiegato Huffman in un video sul suo canale YouTube. Arrivato in Russia, il 46enne aveva accettato di arruolarsi nell’esercito di Mosca, pensando che sarebbe rimasto nelle retrovie. Sfortunatamente per lui, non è andata come si aspettava: senza esperienza militare, con una limitata conoscenza della lingua russa, è stato mandato al fronte, in prima linea a combattere l’esercito ucraino.

A raccontarlo è stata la moglie di Huffman, Anna, che sempre su YouTube ha detto che il marito “è stato gettato tra i lupi, senza addestramento adeguato”. La donna, impotente, ha raccontato che il marito e la famiglia si affidano alla fede. L’ultimo messaggio di Derek Huffman è arrivato a giugno: mimetica ed equipaggiamento militare addosso, ha mandato un video alla famiglia. Da allora di lui non si hanno più notizie.