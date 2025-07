È stata trovata in fiamme dai soccorritori la fusoliera di un aereo con a bordo 49 persone che aveva perso le comunicazioni nella regione russa dell’Amur, nell’estremo oriente russo, a circa 8.000 chilometri da Mosca. Secondo i primi riscontri, non ci sarebbero sopravvissuti tra le 49 persone sul velivolo. Questo tuttavia è quanto risulta solo da una ispezione aerea dell’area dello schianto, che non ha ancora potuto essere raggiunta via terra dai soccorritori.

Le immagini del presunto luogo dell’incidente, diffuse dai media statali russi, mostrano detriti sparsi in una fitta foresta, circondati da colonne di fumo. Alcune fonti del ministero per le Emergenze hanno dichiarato ai media russi che nella zona c’erano condizioni meteorologiche difficili. Il volo, operato dalla compagnia aerea Angara Airlines, era partito dalla città di Blagoveshchensk, sul confine russo-cinese, ed era diretto alla città di Tynda.

L’agenzia Interfax ha precisato che il luogo dell’impatto è stato localizzato a circa 15 chilometri dalla città di Tynda, dove l’aereo stava cercando di atterrare. L’agenzia stampa russa TASS in mattinata aveva riferito della scomparsa dell’aereo dai radar: “Un An-24 operato da Angara Airlines non è riuscito a mettersi in contatto con un punto di controllo designato a pochi chilometri dall’aeroporto di Tynda“.