Ricci indagato, i pm: “I soldi delle associazioni al suo collaboratore, anche per le vacanze”

L'eurodeputato accusato di corruzione per affidamenti a due associazioni che avrebbero pagato spese personali di un membro del suo staff. Per lui "beneficio di popolarità e consenso"

Un “accordo” a tre l’allora sindaco Matteo Ricci, uno dei suoi più stretti collaboratori e l’uomo che gestiva due associazioni senza scopo di lucro. Così ci guadagnavano tutti: soldi e vacanze, il secondo, Massimiliano Santini; molti soldi il terzo, Stefano Esposto. Mentre il sindaco ne avrebbe tratto una “utilità non patrimoniale” che – secondo la procura di Pesaro – sarebbe consistita in un “rilevante beneficio in termini di accresciuta popolarità e consenso”.

Sono questi i motivi, sostiene la pubblico ministero Maria Letizia Fucci, che avevano spinto i tre a un’intesa, coinvolgendo a cascata l’ex capo di gabinetto Franco Arceci e 20 tra funzionari e dipendenti del Comune di Pesaro. Corruzione per 16 dei 24 indagati, ex sindaco compreso, ipotizza la magistrata che contesta anche, a vario titolo, i reati di falsità ideologica, indebita percezione di erogazioni pubbliche, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, induzione indebita e peculato. Accuse che rischiano di squassare la corsa di Ricci, ora eurodeputato del Pd, alla guida della Regione Marche con il sostegno di tutte le forze del centrosinistra.

Tutto ruota attorno a delibere di giunta e determinazioni per l’affidamento diretto di opere ed eventi pubblici di “grande richiamo” a Opera Maestra e Stella Polare, le due associazioni di Esposto. Avvenivano con “modalità illegittime”, dice la procura, e avrebbero dato “una immagine di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e politica” di Ricci. E quell’accordo, nel frattempo, consentiva a Santini ed Esposto di “ricevere denaro ed altre utilità patrimoniale”. In totale, le due associazioni hanno intascato 434.633,65 euro più Iva dal Comune in poco meno di cinque anni. Eppure, ad avviso della pm Fucci, Ricci era “consapevole” che Opera Maestra e Stella Polare “erano state ideate e fondate come ‘mero’ veicolo per l’assegnazione di affidamenti diretti e o contributi pubblici con il conseguente vantaggio economico che ne derivava”.

Una parte di quei soldi delle due associazioni, tra l’altro, sarebbero finiti nelle tasche di Santini, membro dello staff di Ricci. La procura contesta due bonifici da 22.500 euro ciascuno da parte di Opera Maestra come “pagamento per utilizzo marchio e gestione format evento Palio dei Bracieri”, che Santini aveva ceduto all’associazione Opera Maestra dopo che questa era risultata “aggiudicataria del contributo del comune di Pesaro per l’organizzazione dell’evento, con ciò rendendo evidente la mera interposizione ‘fittizia’ dell’associazione come strumento per rendere possibile l’aggiudicazione del contributo comunale senza incorrere in palese conflitto di interessi”.

Non solo: Opera Maestra avrebbe anche pagato 57.172 euro di spese di “carattere personale” a Santini come “geometra e geologo” per una sua casa, “diversi soggiorni” in varie strutture per lui, la famiglia e altri ospiti. E ancora: “Noleggio di attrezzature sciistiche, l’acquisto di un telefono cellulare, l’acquisto di mobili di arredo”. Tutte spese, rimarca la procura, “formalmente non giustificate”. Non solo: Santini avrebbe direttamente utilizzato, anche all’estero, una carta di credito intestata a Opera Maestra effettuando spese per 4.752 euro.

L’accusa chiama in causa Ricci per il conferimento dell’incarico nel suo staff a Santini, per la “richiesta di sponsorizzazioni a favore dell’Associazione Opera Maestra, proponendo l’adozione di provvedimenti in Giunta contenenti l’affidamento diretto dei lavori direttamente a quell’associazione”. Secondo i pm, Santini avrebbe interferito e si sarebbe sostituito “di fatto, nella consapevolezza del sindaco di Pesaro (Ricci, ndr), ai responsabili di servizio e/o unità operative del Comune, del direttore generale della Fondazione Pescheria Centro Arti Visive e del direttore generale di Aspes nella gestione dell’iter amministrativo propedeutico e conseguentemente all’emissione delle fatture di spesa per realizzare opere o iniziative pubbliche del Comune, nonché quale espressione diretta della volontà del sindaco” nei confronti di vari dirigenti e funzionari comunali.

Il candidato presidente alle Regionali verrà ascoltato il 30 luglio ed è tornato a parlare, in chiave elettorale contro la destra, della vicenda giudiziaria: “Se pensano che potranno utilizzare questa vicenda per avere un vantaggio elettorale non hanno capito che succederà l’esatto contrario: noi vinceremo e loro avranno da questa vicenda un boomerang che se lo ricorderanno per tutta la vita”, ha detto. Quindi ha aggiunto: “Sono fiducioso: ho sempre fatto l’amministratore nella piena trasparenza nelle regole dicendo a tutti i collaboratori di rigare dritto e lavorare bene”.