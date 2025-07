Matteo Ricci è indagato dalla procura di Pesaro nell’inchiesta “Affidopoli”. L’ex sindaco, oggi eurodeputato del Pd e candidato presidente del campo largo alle Regionali nelle Marche, è finito nel mirino degli accertamenti disposti da oltre un anno dai pm Maria Letizia Fucci ed Ernesto Napolillo attorno ad alcuni affidamenti diretti – cioè sotto soglia, quindi senza bando pubblico di gara – a due associazioni culturali pesaresi, Opera Maestra e Stella Polare, nel corso della sua amministrazione.

Le accuse e gli altri coinvolti

La vicenda giudiziaria – che conta diversi indagati e secondo Il Resto del Carlino ipotizza, a vario titolo, l’ipotesi di concorso in corruzione e falso – nasce da un’inchiesta giornalistica del quotidiano e ruota attorno a incarichi e contributi, anche rinnovati per anni, affidati alle due associazioni per cifre consistenti che la procura ritiene opachi. Nelle scorse settimane era emerso che tra le persone indagate ci sono l’ex capo di gabinetto di Ricci, Franco Arceci, l’ex consigliere comunale e membro dello staff del candidato presidente, Massimiliano Santini, e il presidente delle due associazioni Stefano Esposto.

I lavori al centro dell’indagine

I pubblici ministeri hanno delegato gli accertamenti a Squadra mobile e Guardia di finanza che negli scorsi mesi hanno anche acquisito documenti, determine dirigenziali, delibere di giunta e verbali di commissione. In ballo ci sono eventi natalizi, verde pubblico, manutenzioni di immobili pubblici, manifestazioni gastronomiche e un’opera dedicata a Valentino Rossi realizzata sul lungomare di Pesaro. Nell’ultima tornata di acquisizioni, come riporta proprio Il Resto del Carlino, gli accertamenti si sarebbero allargati coinvolgendo anche la Fondazione Pescheria e l’Aspes.

Affidamenti diretti per 600mila euro

In Comune sono stati chiesti documenti riguardo alle determine che hanno portato all’assegnazione di oltre 100mila euro a Sabattini costruzioni e alle associazioni Murò e Reperti Urbani per lavori di manutenzione straordinaria dei “sottopassaggi d’arte urbana”, murales insomma. Documenti sono stati acquisiti anche per l’assegnazione di 15mila euro alla Nasoni Costruzioni di Fano per lavori di manutenzione ordinaria di alcune strade. In totale, secondo quanto emerso, ci sarebbero affidamenti diretti per 600mila euro, oltre due terzi dei quali sarebbero finiti a Opera Maestra e Stella Polare che, sempre secondo il Carlino, sarebbero sprovviste di Durc e dipendenti.

La difesa di Ricci

A rivelare di essere indagato è stato lo stesso Ricci con un video pubblicato su Facebook nel quale spiega di aver ricevuto l’avviso di garanzia e si dice estraneo alle accuse: “Gli stessi magistrati dicono che non ricevuto utilità patrimoniale, ma avrei avuto un consenso politico attraverso murales e feste. Non conoscevo queste associazioni, non ci ho mai avuto a che fare direttamente. Sono sereno e fiducioso nel lavoro della magistratura, ma amareggiato e arrabbiato – spiega l’eurodeputato che aspira a guidare la Regione Marche – Non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici, mi sono sempre affidato ai miei collaboratori. Se eventualmente qualcuno ha sbagliato, sono parte lesa”.

Conte: “Spero chiarisca”

Di fronte alle contestazioni della procura nei confronti di Ricci, appoggiato anche dal Movimento Cinque Stelle nella sua corsa contro l’uscente Francesco Acquaroli, il presidente del M5s Giuseppe Conte ha sottolineato: “Non sottovalutiamo le ipotesi accusatorie contenute nell’avviso di garanzia, ma ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni mosse a Ricci, al fine di comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta, che ha portato a indebiti vantaggi personali”. Una condotta, sottolinea Conte, che “sarebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori”. Quindi, il leader del Movimento si augura che Ricci possa “chiarire al più presto” la vicenda di fronte ai magistrati “così da diradare tutti gli eventuali dubbi e poter svolgere in piena serenità” la campagna elettorale.