Il ministro della Giustizia Spagnolo, Félix Bolaños García, ha presentato durante un conferenza stampa il progetto preliminare di legge che modifica il segreto di Stato nel Paese iberico. Una norma già annunciata nel 2022 che se approvata andrà a sostituire la vecchia legge a firma Luis Carrero Blanco, promulgata nel 1968 in piena epoca dittatoriale. Il ministro ha spiegato che la novità avvicina il Paese “alle democrazie più avanzate, garantisce la sicurezza e la difesa nazionale e la rende compatibile con il diritto dei cittadini alla conoscenza“. E infatti vengono seguiti i livelli di sicurezza già prescritti da NATO e UE – top secret, secret, informazioni confidenziali e informazioni riservate – Proprio a partire da queste quattro categorie sono state stabilite le tempistiche di pubblicazione delle informazioni che andranno dai quattro-cinque anni per quelle riservate fino ai 45 dei documenti classificati come top secret. Anni dopo i quali le notizie saranno libere.

Il ministro ha specificato che “in nessun caso potranno essere secretati documenti o informazioni riferite a gravi violazioni dei diritti umani o crimini contro l’umanità” e in linea generale assicura che l’apposizione del segreto di Stato sarà un “caso eccezionale che dovrà essere effettuato in modo ragionato e secondo criteri di idoneità, necessità e proporzionalità“. La legge, una volta approvata e pubblicata sul Boletín Oficial del Estado, la gazzetta ufficiale spagnola, avrà poi un anno di vacatio legis prima di entrare in vigore. A quel punto, ha detto ancora Bolaños, cadrà automaticamente il segreto sui documenti che hanno più di 45 anni, salvo la presenza di ragioni di difesa o sicurezza nazionale che ancora giustifichino la riservatezza. Per le informazioni successive, invece, i tempi saranno quelli stabiliti dalla legge. La documentazione, che il ministro ha definito “ingente”, verrà resa pubblica a cominciare da quel che riguarda la dittatura e le violazioni dei diritti umani. A seguire l’ordine dipenderà dalle richieste dei cittadini che potranno accedervi per qualsiasi interesse personale o professionale. La novità permette alla Spagna di fare un passo avanti nell’uniformarsi alle richieste europee sul rispetto dello stato di diritto.