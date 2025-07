La giornata di oggi, martedì 22 luglio, sarà la giornata peggiore di questa nuova ondata di caldo. L’afflusso di aria bollente dal Nord Africa raggiungerà la Sicilia dove le temperature raggiungeranno i loro massimi: tra le province di Catania e Siracusa attesi picchi tra i 46-47°C. Il termometro arriverà intorno ai 43°C, con massime fino ai 45°C, anche nelle aree di Val di Mazara, del Metapontino, del Cosentino, del Tavoliere e dell’entroterra salentino.

Il caldo riguarderà tutto il Sud. In Basilicata, Puglia e Calabria ionica sono previsti picchi di 40-41°C. Al Centro e in Sardegna, invece le temperature si attesteranno intorno ai 35-37°C. Allerta rossa a Palermo, dove la Protezione civile ha segnalato il “rischio incendio e ondate di calore”. Il sindaco Roberto Lagalla ha anche annunciato lo stop alla circolazione delle carrozze trainate da cavalli per oggi e per domani, con l’obbiettivo di “tutelare il benessere dei cavalli”.

Da domani, mercoledì 23 luglio, ci sarà un leggero ridimensionamento, sebbene le massime rimarranno oltre i 40°C nel Catanese, Nisseno, Ennese e Val di Mazara. Tra giovedì e venerdì è previsto invece un progressivo rialzo delle temperature. Giovedì il caldo raggiungerà i 42°C su Tavoliere, Cosentino e Piana di Catania, mentre venerdì nuovi picchi tra i 43-45°C sulla Piana di Catania e fra i 42-43°C su molte aree interne del Sud. A partire dal weekend, è attesa la fine di questa nuova e intensa ondata di calore.

Mentre il caldo colpirà il Sud e il Centro, al Nord sono previste condizioni instabili, con un peggioramento del tempo. Da mercoledì, su Alpi e Prealpi ci saranno rovesci e temporali sparsi che si espanderanno entro sera alle pianure del Nord-Ovest e del Triveneto. I fenomeni potranno risultare anche intensi, accompagnati da vento e grandinate.