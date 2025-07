Melina Frattolin trovata morta a 9 anni: i dubbi sulla versione del padre

Melina Frattolin, di soli 9 anni e residente in Canada, è stata trovata morta a Ticonderoga, nello Stato di New York. Il padre, Luciano Frattolin, 45 anni, anche lui residente in Canada, ne aveva denunciato la scomparsa due giorni fa, esprimendo il timore che la figlia potesse essere stata rapita nella zona dell’uscita 22 della I-87 a Lake George, New York. A renderlo noto è stata la polizia che ha annunciato una conferenza stampa per le prossime ore.

Le forze dell’ordine però non sono convinte dell’ipotesi paventata dal padre. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Warren ha condotto le indagini e, con l’avanzare del caso, sono state individuate incongruenze nel racconto e nella cronologia degli eventi forniti dal padre. Lo ha precisato la polizia stessa in una nota pubblicata sul proprio sito. Per motivi di giurisdizione, poi, l’ufficio dello sceriffo della contea di Warren ha dovuto trasferire l’indagine alla polizia dello Stato di New York. L’indagine è tuttora in corso e al momento non sono state annunciate accuse per il caso.

Secondo gli investigatori, la scomparsa della bambina è stata denunciata nella tarda serata di sabato dal padre, nei pressi di Lake George, nel nord-est di New York. Il corpo di Melina Frattolin è stato poi trovato domenica nella zona di Ticonderoga, a circa 50 chilometri a est di Lake George, vicino al confine con il Vermont. Nelle ricerche, sono state coinvolte le unità cinofile e dell’aviazione. Da quanto si apprende da alcune fonti sui social, Luciano Frattolin è un imprenditore nel settore del caffè di madre etiope e padre italiano, cresciuto tra Gambella, in Etiopia, e Milano prima di trasferirsi in Canada.