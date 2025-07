Un bimbo di otto anni finisce con la bici contro un furgone parcheggiato a ridosso della pista ciclabile. I vigili gli affibbiano una multa da quasi 40 euro. È successo a Lainate, provincia di Milano, che lo scorso maggio aveva perso il controllo della sua bicicletta, urtando il veicolo. Il piccolo se l’è cavata con qualche escoriazione subito medicata. È quindi partita una chiamata alla polizia municipale per segnalare il parcheggio del mezzo. Quando i vigili sono giunti sul posto, ad essere multato è stato però il bimbo, con una contravvenzione da 38,5 euro consegnata al padre. La vicenda è riportata da Prima Milano Ovest.

La motivazione è che il giovanissimo ciclista non è stato in grado di arrestare la bici “compiendo le manovre necessarie per evitare l’ostacolo, prevedibile entro il limite del campo di visibilità andando ad urtare contro il veicolo in sosta”. Sorpresa, comprensibile, del padre: “Premetto che pagherò molto volentieri la sanzione, mi piacerebbe però sapere quali sono le motivazioni della sanzione visto che il camion era posteggiato in un posto dove non poteva stare” ha spiegato, aggiungendo che ha inviato una pec al comune chiedendo spiegazioni, precisando nel testo che il mezzo urtato dal bimbo era parcheggiato dove non avrebbe potuto. Il sindaco Alberto Landonio difende però la condotta dei vigili: il codice della strada legittima la sanzione, scattata anche per il conducente del camion.