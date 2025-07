Il piccolo era arrivato in ospedale gravissimo

È morto il bambino di 7 anni che ieri era stato rinvenuto senza sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli. Le sue condizioni erano risultate da subito gravissime. Era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore, dove era arrivato in arresto cardiaco e le prime analisi avevano rilevato possibili danni cerebrali. Questa mattina le sue condizioni erano state definite gravi ma stabili, poi il peggioramento fino al decesso. Il piccolo, originario di La Spezia, era in vacanza con la famiglia. Ancora da accertare con precisione la dinamica, il bambino era stato trovato svenuto nell’acqua alta dal padre. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, anche se al momento non risultano indagati.