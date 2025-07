di Giovanni Muraca

Milano, isola felice dei palazzinari stile New York, che in quest’ultimo decennio ha visto una trasformazione urbana infinita rendendola, anno dopo anno, un forno dove tutto ciò che è interno al cuore della città, nella prima cerchia, diventa rovente al sorgere dei primi raggi di sole. Una rigenerazione che ha visto sì la città rinascere nel periodo dell’Expo, ma che come tutte le cose italiane, a posteriori, fa emergere dettagli inquietanti.

Lo racconta bene Gianni Barbacetto nel suo libro Contro Milano, in cui, pagina dopo pagina, racconta le ere milanesi che hanno toccato tutti i colori dell’arco costituzionale, da destra a sinistra, da un periodo di dominio Celeste fino ad arrivare all’attuale Giuseppe Sala, passando per il momento “socialista” che la città visse fino allo scandalo di Tangentopoli. L’attuale primo cittadino milanese, dopo un periodo manageriale tra le prime aziende italiane, cresce a livello istituzionale sotto l’ala di Letizia Moratti che lo nomina commissario unico per la ricostruzione per il nuovo sito dell’esposizione internazionale del 2015. Non sono mancate le indagini: Sala subirà una condanna in primo grado (convertita in 45mila euro di pena pecuniaria), ma sarà prosciolto in Appello nel 2020 per prescrizione del reato.

Qualche mese fa, un altro terremoto a Palazzo Marino. Da piazza della Scala l’assist al Parlamento perché si approvi il decreto “Salva Milano” (tuttora bloccato in Senato). Poche ore fa la notizia dei 74 indagati tra imprenditori e politici tra cui il primo cittadino e sei richieste di arresti.

Sulle pagine social dei “garantisti” arrivano assist da parte dei “centristi” e anche di una parte del Pd milanese. Un ausilio perfetto per Lega e Fd’I che chiedono le dimissioni del sindaco mentre qualcuno va controcorrente mantenendo una posizione di puro garantismo, ossia il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Le indagini sono avviate e se ne vedrà l’esito ma oggi non mancava solo l’aria a Milano, mancavano anche le reazioni di alcune parti del Pd, soprattutto quelle più a sinistra. Molti, sotto forma di post sui social, danno un colpo alla botte e un colpo al cerchio senza prendere nessuna posizione. Come diceva Giacomo in Tre uomini e una gamba: “Sì, ma… niente di serio”. Forse per prudenza o forse, per noi “complottisti” del web, per tattica visto il profumo di cambio vertice che si respira a Palazzo Marino (vedi dichiarazioni del 2024: “Sala è un assist per la destra”).

C’è qualcosa che però ha toccato più in basso e che sta diventando normalità: mettere in ridicolo altri poteri per l’allergia dei politici alle domande – e alla giustizia – con l’intento di creare un nemico. L’errore umano può esserci, ma il buttare tutto in caciara con dichiarazioni contro i pm che lasciano il tempo che trovano, non è atto da persona che ricopre cariche pubbliche.

Quando si parla di potere, il colore dei partiti sbiadisce. Non c’è più etica e la questione morale ormai è completamente sepolta. C’è ancora un lato più inquietante di questa situazione: il disinteresse generale che c’è davanti a uno scandalo del genere. Un affaire che è già stato nominato “Palazzopoli” e che ricorda tanto una storia che – si spera, per tutti – non venga ripetuta. Una violazione delle istituzioni che sempre di più viene normalizzata e che crea un atrofia dei cervelli degli spettatori per evitare l’indignazione.

Alla sinistra bastava fare un passo indietro per dare esempio di buona politica se non una possibilità in più alle prossime Comunali.

