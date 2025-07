Colpo grosso in centro a Milano: un imprenditore turco è stato derubato ieri, mercoledì 16 luglio, del suo orologio Richard Mille dal valore di 300mila euro mentre stava rientrando in hotel. In velocità, come si vede dalle immagini di sorveglianza, un giovane gli si è avvicinato e gli ha strappato dal polso l’orologio per poi scappare a piedi con due complici. Insieme all’imprenditore, a Milano per affari, si trovava anche la figlia. Immediatamente sul posto è arrivata la Squadra Mobile. Dopo 24 ore è stato fermato un uomo: si tratta di un 25enne di origini nordafricane che si è dichiarato cittadino belga.

Un’ora dopo, in via Alamanni, due scippatori in scooter hanno derubato dell’orologio un 60enne di Milano che aveva appena parcheggiato l’auto. L’oggetto portato via è un Patek Philippe da 80 mila euro.