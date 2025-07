Ci sono voluti 649 giorni prima che Giorgia Meloni usasse i suoi social per una condanna dritta dei “raid israeliani su Gaza” definiti “inaccettabili” così come “gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta portando avanti da mesi” perché “nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”. Finalmente, si dirà. Eppure tanto sdegno è stato causato dall’attacco dell’Idf alla chiesa della Sacra Famiglia, unica comunità cattolica a Gaza, casa di quel padre Romanelli, rimasto ferito lievemente nell’attacco, che papa Francesco sentiva quasi ogni sera prima di morire. E sarà forse per questa motivazione che a più di 24 ore dalla sua pubblicazione su Facebook, dove la presidente del Consiglio ha 3 milioni di follower, il post ha poco più di 23mila like, mentre spicca per gradimento soprattutto uno dei commenti, quello di Alessandro Di Battista, che comunque riassume il tenore degli altri tra un “Buongiorno” e un “Vergogna”.

L’attivista, da sempre vicino alla causa palestinese, fondatore dell’associazione Schierarsi, che un mese fa ha portato 15mila persone in piazza a Roma contro il genocidio di Gaza, scrive quotidianamente su Substack notizie e commenti sulla Striscia e i Territori occupati. Nelle sue stories di Instagram, dove pubblica immagini crude di bambini morti o mutilati, di stragi, di orrori che ormai sono quotidiani, tagga sempre Giorgia Meloni insistendo sul fatto che “la donna, madre, cristiana” non possa stare in silenzio di fronte alle azioni dell’esercito israeliano, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono bambini e neonati. Il commento di Di Battista, che su Facebook ha un milione di follower, registra oltre 20mila like: “Vergognati. Dopo 60.000 morti civili hai trovato la parola. Vigliacca vergognati. Ieri hai fatto votare l’Italia contro sanzioni a Israele e contro lo stop all’accordo Ue-Israele – si legge – e ora (dato che reciti la parte della “donna madre e cristiana”) trovi la voce perché questi terroristi che hai difeso e armato anche te hanno colpito la parrocchia di Gaza. La Storia non ti assolverà mai. – prosegue – Sei la peggiore ipocrita d’Europa e anche tu hai le mani sporche del sangue di decine di migliaia di bambini e neonati palestinesi”, conclude Di Battista, mentre i like continuano a crescere, come i sondaggi che danno gli italiani sempre più schierati a favore della pace e del popolo palestinese.