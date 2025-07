Confermata in appello la sentenza di assoluzione emessa a Cuneo per Laura Bovoli, madre del leader di Italia Viva Matteo Renzi. L’imputata era stata assolta nel 2021 insieme a Paolo Buono e Franco Peretta, mentre altri tre coimputati, Bruno Pagamici, Vincenzo Misiano e Donatella Spada, erano stati condannati. La sentenza con cui i giudici hanno rigettato l’appello contro le tre assoluzioni, proposto dal pm, è arrivata dopo circa due ore di camera di consiglio. Per Pagamici la condanna, confermata, è stata ridotta a due anni e quattro mesi dai precedenti tre anni, otto mesi e quindici giorni. Le accuse nei confronti di Misiano e Spada sono state invece prescritte.

Bovoli era imputata in qualità di amministratrice della Eventi 6, la società di famiglia dei Renzi, attiva nella distribuzione pubblicitaria. I fatti risalgono al 2014 e prendono avvio dal crac di un’azienda, la Direkta di Sant’Albano Stura (Cuneo), che per conto di Eventi 6 curava la distribuzione di depliant pubblicitari in provincia di Cuneo. I volantini, distribuiti per conto di alcune grandi catene di supermercati, venivano consegnati attraverso le cooperative del gruppo Gsi di Giorgio Fossati.

Il procedimento era nato da una denuncia di quest’ultimo, a seguito di crediti accumulati per un milione e 300mila euro nei confronti della Direkta. Per opporsi alle ingiunzioni di pagamento, da lui ritenute spropositate, Provenzano aveva chiesto alla Eventi 6 di produrre note di credito in base alle quali si potessero imputare presunti disservizi alle cooperative, imponendo loro il pagamento di penali e abbattendo così i debiti accumulati con Fossati. Analoga richiesta era stata avanzata al direttore commerciale della Gest Espaces, Paolo Buono, un altro dei principali committenti di Direkta. Oltre a Bovoli e Buono, erano imputati nel processo cuneese i due commercialisti della Direkta, Peretta e Pagamici, e due collaboratori di Provenzano, Misiano e Spada.