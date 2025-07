La presidente del Consiglio in un’intervista al Tg1: "Non cambio posizione. Il sindaco capisca se riesce a governare al meglio"

Un avviso di garanzia non deve portare “l’automatismo delle dimissioni“. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1 parla per la prima volta dell’inchiesta sul sistema dei presunti abusi urbanistici a Milano che ha travolto Beppe Sala e la sua giunta. La premier non chiede al sindaco di lasciare la poltrona: “Non cambio posizione in base al colore politico degli indagati”. Ma aggiunge: “Credo siano scelte che anche il sindaco debba fare sulla base della sua capacità, in questo scenario, di governare al meglio”.

Il messaggio di Meloni è chiaro: “La mia posizione è quella che ho sempre su questi casi, penso che la magistratura debba fare il suo corso. E per quello che riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l’automatismo delle dimissioni”. È la linea dei meloniani e dei big di Fratelli d’Italia. Resa esplicita oggi anche dalle parole del ministro della Difesa Guido Crosetto: “A Milano una parte della magistratura inquirente ha deciso di sostituirsi al legislatore“. Crosetto e FdI difendono Sala per attaccare i magistrati, rivendicando il fatto di essere “garantisti sempre”.

Anche se nel centrodestra milanese la linea è diversa. I consiglieri di Lega e Fratelli d’Italia hanno mostrato cartelli in cui si invocano le “dimissioni” del sindaco, appoggiando sui banchi scatoloni per “il trasloco di Sala”. A livello nazionale, invece, se da un lato si parla di garantismo, dall’altro si lavora per preparare il nome del prossimo sindaco: il centrodestra ora ha l’occasione di prendersi Milano. Il presidente del Senato Ignazio La Russa dice: “Sicuramente la giunta Sala si è dimostrata inadeguata a Milano. E il mio giudizio non è su questo episodio soltanto, lo dico da sempre”. Un’altra difesa per Sala è arrivata invece dal governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana: “Io sono garantista ma non lo sono a giorni alterni”.