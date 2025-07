“Dimissioni, Sala liberi Milano”: bagarre in consiglio comunale dopo l’inchiesta sull’urbanistica – Video

Momenti di tensione in Consiglio comunale a Milano durante la seduta d’aula. Come inevitabile la seduta si è aperta con la vicenda dell’inchiesta sull’urbanistica che vede coinvolto anche Beppe Sala. La bagarre è scoppiata al termine dell’intervento del consigliere e capogruppo della Lega Alessandro Verri che ha chiesto le dimissioni del primo cittadino: dai banchi dell’opposizione sono stati sollevati cartelli con la scritta ‘dimissioni Beppe Sala e la sua giunta liberino Milano’. I consiglieri hanno anche abbandonato i loro posti occupando simbolicamente il centro della sala, nonostante i ripetuti richiami all’ordine della presidente del consiglio comunale Irene Buscemi, che ha invitato più volte i presenti a rientrare nei banchi. Anche dal pubblico si sono sollevate proteste in sostegno all’opposizione.

Dal canto suo il Pd milanese ha fatto quadrato intorno al sindaco, garantendo appoggio totale.