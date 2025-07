Regionali Toscana, Conte: “M5s contrario a Giani? Non è questione di poltrone, servono forti segnali di rinnovamento”

“Il M5s viene da un’opposizione al quinquennio di Eugenio Giani in Toscana e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento. Adesso valuteremo se questi segnali arrivano alla luce anche dei confronti che stanno facendo all’interno del Partito democratico, perché è una questione innanzitutto giocata all’interno del Pd“. Queste le parole del presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, rispondendo al Fattoquotidiano.it, in merito alla contrarietà del M5s all’eventuale ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della regione Toscana e alla possibilità o meno di un accordo con i dem sul suo nome.

Negli scorsi giorni in casa 5 Stelle era stato il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri ad allontanare l’ipotesi del bis di Giani (“Non è la soluzione migliore“), ma tra i progressisti si lavora ancora a un’intesa complessiva, magari con un contemporaneo via libera dal Nazareno (e dal governatore uscente Vincenzo De Luca) alla corsa di Roberto Fico in Campania.

“Per noi non è questione di poltrone, o di posizioni nostre. Poniamo questioni politiche serie. È una decisione che prenderà il territorio, come altrove è stata presa dal territorio, penso alle Marche, al Veneto che sono situazioni già sbloccate. Con molta linearità, umiltà e fermezza chiediamo un vero rinnovamento per poter giustificare una corresponsabilità nel nuovo governo”