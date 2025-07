“Ho avuto un piccolo intoppo che spero di superare”. Igor Protti è tornato a parlare e lo ha fatto – come in occasione dell’annuncio della malattia – con un video su Instagram. L’ex attaccante di Livorno e Bari ha iniziato il primo ciclo di chemioterapia. “Io nel frattempo continuo la mia lotta e dopo l’intervento di cui avevo scritto ho finito il primo ciclo di chemioterapia di 48 ore”, ha spiegato Protti.

L’ex Serie A ha parlato appunto di un “piccolo intoppo”, ma ha aggiunto: “So di non essere solo, oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete anche voi e vi ringrazio”. All’inizio del video però Igor Protti ci ha tenuto a ringraziare quanti gli hanno mostrato vicinanza. Ex compagni di squadra, allenatori, presidenti ma anche tifosi di squadre in cui ha giocato e contro cui ha disputato derby. “Ciao a tutti, dopo il post di qualche giorno fa sono stato inondato di messaggi, manifestazioni di vicinanza e affetto da tutta Italia a cominciare dai tifosi del Bari, i ragazzi della curva nord di Livorno sono venuti sotto la mia camera d’ospedale, quelli della zona sud di Livorno sono arrivati sino a casa a mia con un altro striscione. Due giorni fa uno striscione è apparso a Messina e ieri uno ne è apparso nella mia amata Rimini”.

Protti, sereno ma comunque molto provato visto il periodo molto complicato che sta passando, ha proseguito: “Ho ricevuto una marea di messaggi da tanti, una cosa meravigliosa e inaspettata arrivata anche da città in cui non ho mai giocato e da tifoserie con cui ho giocato derby molto accesi e sentiti. Ho sempre portato rispetto a tutti i miei rivali e credo che questi messaggi mi fanno credere che questo sentimento si stato reperito”.

L’annuncio della malattia su Instagram

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“, aveva esordito così Igor Protti in un video pubblicato il 5 luglio su Instagram per annunciare la sua malattia. “Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”.