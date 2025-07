“Nel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor”. Con uno striscione sotto casa i tifosi del Livorno hanno deciso di stare accanto a Igor Protti dopo l’annuncio di una grave malattia da parte dello stesso ex attaccante sui social. “Sono senza parole, vi voglio bene”, ha risposto Protti pubblicando il video sulla sua pagina Instagram. Livorno, ma non solo. Anche i tifosi del Bari hanno appeso uno striscione fuori dallo stadio San Nicola: “Igor lotta da ultras”, la dedica dei tifosi pugliesi.

“Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. E come sempre so di non essere solo“, ha dichiarato Protti in un post social nella giornata di sabato. Da lì sono arrivate migliaia e migliaia di manifestazioni d’affetto da parte di tutto il mondo del calcio. Tifosi, ex compagni, giornalisti, allenatori, istituzioni. Chiunque, anche con una semplice frase, ha voluto mostrare vicinanza all’ex attaccante di Bari e Livorno tra le tante.

I messaggi e commenti del mondo del calcio – “Forza Igor”, “Siamo con te”, “Farai ancora gol”. Sono tantissimi i messaggi di questo genere che si leggono sotto il post di Igor Protti. Migliaia e migliaia di interazioni. Roberto Mancini, pagine ufficiali di club di Serie A come quella del Napoli, Ciro Ferrara, giornalisti, Marco Materazzi e ancora Aldo Montano e altri sportivi anche extra calcio. Lui reposta e commenta qualsiasi messaggio arrivato.

Il post di Protti – “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“, ha esordito Protti. “Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene”.