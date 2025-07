Un componente della Camera dei Lord del Regno Unito, il barone Ara Darzi del Partito laburista, ha subito uno scippo a Capri. È successo domenica 13 luglio, verso le 22.30, in via Vittorio Emanuele, una delle vie del centro dell’isola, poco distante dalla celebre piazzetta. Il barone di 65 anni, ex sottosegretario alla Sanità tra il 2007 e il 2009 nel governo laburista guidato da Gordon Brown, è un habitué dell’isola e sta passando qualche giorno di vacanza a bordo di uno yacht ormeggiato nelle acque di Capri.

Stava facendo una passeggiata insieme ad altri due amici, quando è stato avvicinato da due giovani che lo hanno scippato dell’orologio dal valore di circa 200mila euro che aveva al polso. I due rapinatori sono riusciti a scappare dirigendosi verso la strada in discesa che porta a via Krupp e hanno fatto perdere le loro tracce. Darzi ha sporto denuncia e le indagini sono in corso. I carabinieri si stanno avvalendo delle telecamere presenti nell’area, sia quelle del Comune sia quelle di alcuni esercizi commerciali, per individuare i responsabili.